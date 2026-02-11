ＪＲＡの美浦トレーニングセンターでトークイベント「レジェンドダービージョッキー大集合」が２月１１日、同トレセン内のターフプラザで行われた。アイネスフウジンとのコンビで９０年の日本ダービーを制した中野栄治元調教師（７２）、８５年にシリウスシンボリで勝った加藤和宏調教師（６９）＝美浦＝、８７年にメリーナイスで制した根本康広調教師（７０）＝美浦＝の３人が登場。多くのファンを前にダービーや愛馬への思いや