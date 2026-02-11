ほうれん草といえば「おひたし」や「ごま和え」が定番ですが、今回は定番の味つけ以外でおいしく楽しめるほうれん草の副菜を3品ご紹介します。 ▼ 子どもが喜ぶツナ＆みそ ほうれん草を加熱したら、ツナ・砂糖・みそと和えてできあがり！ツナとみそを合わせることで、子どもが喜ぶ濃厚な味わいに。お弁当にもおすすめです。 ▼ 納豆とほうれん草が合う なんと納豆と和えるレシピも！少しごま油を入れることがおいしさの秘訣。