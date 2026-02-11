◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝２月１１日、栗東トレセン小気味のいいリズムで、ラップを刻んだ。ギャラボーグ（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は、泉谷楓真騎手（レースは川田将雅騎手）を背に、坂路で５６秒０―１２秒７をマークした。杉山晴調教師は「輸送もあるし、馬場も悪かったのでしまいだけでしたね」と納得の表情を浮かべた。５頭立てだった