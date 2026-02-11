元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が11日、フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」に生出演し、日本維新の会が実現を目指す大阪都構想について見解を示した。大阪府、大阪市は8日、衆院選と投開票日を合わせてトリプル選を実施。大阪都構想への再々挑戦を掲げ、それぞれ吉村洋文氏、横山英幸氏と現職が再選した。都構想は過去に2度、住民投票で否決されており、2度目の否決後に吉村氏は「正直、心が折