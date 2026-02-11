巨人のドラフト1位・竹丸和幸投手（23＝鷺宮製作所）が11日、宮崎キャンプで初めて行われた紅白戦に登板。1回を打者3人で抑え、2三振を奪う好投を披露した。白組の4番手として6回にマウンドへ。2番・佐々木を147キロの直球で空振り三振に仕留めると、続く岸田は捕邪飛。最後は次世代のスター候補である4番・石塚から、外角の127キロのチェンジアップで空振り三振を奪った。石塚は5日のライブBP（実戦形式の打撃練習）から