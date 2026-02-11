野球日本代表・侍ジャパンは11日、WBCに向けて代表選出されていた西武・平良海馬投手が辞退となったことを発表。新たに楽天・藤平尚真投手が選出となりました。平良投手は西武の春季キャンプに参加。5日の練習で違和感を訴え、7日にチームドクターにより「左ふくらはぎの軽い肉離れ」と診断されたことが明かされていました。この時、復帰まで全治2〜3週間の見込みとされていましたが、今回出場を辞退することが発表されました。新