日本高校選抜とU―18Jリーグ選抜が対戦するネクストジェネレーションマッチが11日、横浜市のニッパツ三ツ沢球技場で行われ、高校選抜が2―0で勝利した。今冬の全国高校選手権の出場選手を中心に構成された高校選抜は前半17分、FW宮本周征（3年＝帝京）が自ら獲得したPKを左に流し込んで先制した。同27分にはMF臼井蒼悟（3年＝尚志）がゴール左から鮮やかな右足ボレーを突き刺してリードを広げる。後半は一進一退の展開が続いた