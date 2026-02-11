嵐の公式Instagramが更新。2010年10月6日リリースのシングル「Dear Snow」のジャケット写真が公開された。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「Dear Snow」は二宮和也が出演した“男女逆転”『大奥』の主題歌 「Dear Snow」は、二宮和也が主演を務めた映画『大奥』の主題歌。ひとりの女将軍の下に美しき3,000人の男が仕えるという、従来の『大奥』とは真逆の“男女逆転”の世界観が大きな話題となった。原作は、