諫早市で誕生した、日本一のスパイス。 開発したのは、木材リサイクル企業なんです。 実は、新たな資源の循環を目指しています。 【NIB news every. 2026年1月30日放送より】 ◆調味料選手権で日本一「しげるの八番」 おいしそうに焼けた “肉のうま味” を引き立てる、とっておきのスパイスがあります。 その名は「しげるの八番」。 パスタのアクセントなど、さまざまな料理に活用できる5種類の『しげるのスパイ