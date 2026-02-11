中国メディアの環球網は9日、韓国ソウルにある景福宮正門の光化門について、韓国社会で長年続いてきた扁額（へんがく）の文字をめぐる議論が再び熱を帯びていると報じた。韓国政府は現在、漢字で書かれた既存の扁額を残したまま、新たにハングルの扁額を追加する案を検討中だ。これが学界や社会の広範な議論を巻き起こしている。記事が韓国・聯合ニュースの報道として伝えたところによると、文化体育観光部の崔輝永（チェ・フィヨ