「搭子（ダーズー、相棒）」と一緒に徹夜で新年を迎えたり、人気のアートトイを故郷へのお土産にしたり、オンラインの廟会（お祭り）を見学したり、……午（うま）年の春節、（旧正月、今年は2月17日）を間近に控え、中国のZ世代（1990年代半ばから2010年代序盤に生まれた世代）が次々と新しい遊び方を生み出し、伝統的な新年の風習に活力を吹き込んでいます。現在、ますます多くの若者たちが自分なりの旧正月の過ごし方を選び、定