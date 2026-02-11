第19回朝日杯将棋オープン戦決勝が2月11日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が伊藤匠二冠（叡王、王座、23）に94手で勝利し3年ぶり5度目の優勝を飾った。通算5度の優勝は、羽生善治九段が保持する最多回数に並ぶ快記録となった。【映像】藤井六冠VS伊藤二冠 終局後の表情（生中継中）現在2つのタイトル防衛戦に臨んでいる藤井竜王・名人が、思い出の朝日