「空白域は（19）〜（22）。ケチャップ数字は、14回ぶりに出た（16）です。最有力は空白域内の（20）。昨年11月20日に出たのが最後で、直近30回の出現はこの1回だけです。次いで（23）。（20）と同じく、こちらも直近30回で出現が1回。昨年11月27日から出ていない（11）も要注意。月別データからの狙いは（09）と（42）です」（ロト探偵・工藤氏）【ロト6 第2076回 2/12（木）＆ 第2077回 2/16（月） 予想数字】・01 09 19 23 31