【モデルプレス＝2026/02/11】歌手の氷川きよしが2月11日、自身のInstagramを更新。蜂蜜レモン漬けを仕込む写真を公開した。【写真】48歳人気歌手豪華な「宝物」公開◆氷川きよし、自作の塩レモンと蜂蜜レモン公開氷川は「マイヤーレモンで塩レモンと蜂蜜レモン漬けをこさえた」とつづり、丁寧にスライスされたレモンや保存瓶が並ぶ様子を公開。こだわりの食材を用いた自家製の塩レモンと蜂蜜レモン漬けを仕込む様子を披露している