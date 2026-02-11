【モデルプレス＝2026/02/11】歌手の相川七瀬が2月9日、自身のInstagramを更新。大物ミュージシャンとの食事を満喫したことを明かし、反響を呼んでいる。【写真】50歳美人歌手、大物男性ミュージシャンとの親密ショット◆相川七瀬、B’z松本孝弘と会食満喫この日、相川は「B'zの松本さんと」と添えて、B’zの松本孝弘と食事を楽しむ2ショットを公開。この日の様子について「色んなお話しが出来て楽しい夜でした ありがとうございま