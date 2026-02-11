立憲民主党の福山哲郎参院議員が2026年2月10日にXで、中道改革連合の枝野幸男氏の衆議院会館を訪れたことを報告した。「荷物を整理されている姿は寂し過ぎます」立憲民主党と公明党による新党・中道改革連合は、8日に投開票が行われた第51回衆院選で、公示前から167議席から49議席に減らす結果となった。埼玉5区の枝野氏は、自民党の新人・井原隆氏に約14000票差で敗れ、比例復活も果たせなかった。福山氏は10日、「こんばんは。今