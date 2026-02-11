猫の体を作る「6大栄養素」の基本知識 猫の健康を語る上で欠かせないのが、水、タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルの「6大栄養素」です。 まずは、これら6つの要素が猫の体にとってどのような役割を果たしているのか、その全体像を知っておきましょう。 水 猫の体のおよそ50～70％は水分でできています。水は栄養素の運搬、体温調節、老廃物の排出など、あらゆる代謝活動の基盤です。 タンパク質