つい出番が多くなってしまう履き慣れたシューズ。楽なのはうれしいけれど、気づけば毎日のように同じ靴を履き続けているなんてことも。そんなマンネリを感じたときにチェックしたいのが【ZARA（ザラ）】のスニーカーです。洗練されたデザインでスニーカーでもカジュアルに寄りすぎず、大人のきれいめコーデにも取り入れやすそう。今回は、いつもの足元をさりげなくアップデートしてくれ