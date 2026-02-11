タレント・中澤裕子が11日、自身のインスタグラムを更新。アイドルグループ・モーニング娘。の後輩との2ショットを投稿し、反響を呼んでいる。 中澤は「愛ちゃんと。」と書き出し、「プライベートの愛ちゃんはナチュラルなのにキラキラツヤツヤの自発光が可愛すぎました。」と報告。黒でまとめたコーデの中澤の隣には、光沢のあるブラウンのダウンにニット帽姿の高橋愛の姿が。 ピー