アヤックス冨安健洋が、テルスターとの練習試合で後半から30分プレーしたオランダ1部アヤックスに所属する日本代表DF冨安健洋が、完全復活に向けて実戦経験を増やしているようだ。オランダメディア「Voetbal Primeur」は、冨安が練習試合にキャプテンマークを巻いて30分ほどプレーしたと伝えている。昨夏、イングランド1部アーセナルとの契約を解除した冨安は、負傷の回復に努めていた。そして半年間の無所属期間を経て、今冬