昨年までプロ野球ＤｅＮＡ担当だった私は１月から写真部に異動した。今年はＤｅＮＡキャンプ取材にカメラマンとして同行している。２年連続の沖縄・宜野湾で“ルーキー”を見つけた。昨季限りで現役を引退し、１月から球団広報に転身した徳山壮磨さん（２６）だ。ジャケットを着こなし、時にはジャージー姿でカメラを持ち、選手と一緒にグラウンドを激走。ガッツあふれるスタイルでセカンドキャリアを歩み始めている。ＳＮＳ更