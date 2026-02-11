将棋の藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が11日、大阪府高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で第19回朝日杯将棋オープン戦決勝に臨み、伊藤匠2冠（23）に94手で勝利した。3年ぶり5回目の優勝で、歴代最多の羽生善治九段に並んだ。棋界の全8冠を分け合う同学年対決は通算21局目。過去の対戦成績は藤井の14勝6敗で、昨年10月の王座戦5番勝負第5局以来の対局だった。振り駒の結果、伊藤が先手になり戦型は相掛かりへ進んだ。角銀交