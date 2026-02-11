7人組グループ・Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が主演を務める舞台『四畳半神話大系』のキャストがきょう11日、発表された。あわせて、メインビジュアルも公開された。【写真】伊野尾慧が“腐れ大学生”に!?『四畳半神話大系』メインビジュアル主人公の冴えない大学生「私」役を演じる伊野尾と共に物語を彩るキャストには、明石さん役に元日向坂46のメンバーとして活動し、現在は俳優として映像作品を中心に活躍している加藤史帆、