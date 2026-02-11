ソフトバンクの宮崎春季キャンプで11日、新外国人の徐若熙（シュー・ルオシー、25）投手がライブBPに初登板。打者8人に対して4安打を浴びた。先頭の柳町は高めの直球で中飛に仕留めたが、続く牧原大には直球を左前に運ばれた。続く近藤に対しては力んだのか、変化球がワンバウンドするなど制球が定まらず、4球目の高め直球を中前に運ばれた。徐は正木にも左中間二塁打を許し、井上には初球を中前へ運ばれた。有原が抜けた