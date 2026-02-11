お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢が１１日、Ｘに新規投稿。新幹線で「モヤモヤ」した出来事を明かした。「新幹線、席倒していいか聞いたら、金持ちそうでワガママそうなおばさんに、『ダメ』と言われた。仙台の先、古川まで２時間半、背中に、モヤモヤを感じながら真っ直ぐに座ります。ちなみに、金持ちそうで、ワガママそうは、内間が思ってそうなので書きました。僕は一切思ってません。嫌な人だなと思ってはい