神奈川県箱根町では、寒波の影響で水道管が凍結して破裂し、水漏れなどの被害が出たほか、浄水場の貯水量が下がっていることから、10日から湯本地域全域の温泉宿や一般家庭など約1300世帯で断水が発生しました。町によりますと、浄水場の水位が上がったため、11日午前5時過ぎに断水は全て解除されたということです。しかし、依然として浄水場の貯水量が足りないことから、箱根町は11日午後9時から12日午前5時まで断水を行う予定で