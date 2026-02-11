◆紅白戦紅組０―０白組（１１日・サンマリン宮崎）今季初実戦となった紅白戦で、キャンプ１軍スタートの新人たちがそろってロケットスタートを切った。ドラフト１位左腕の竹丸和幸投手は白組の４番手で登板。佐々木、石塚を三振に仕留めるなど、１回無安打２奪三振で完璧なデビュー戦となった。「いつもと変わらず投げられたら」と話していた通り、堂々の投球を披露した。同２位の田和廉投手は白組の５番手で登板し、１回