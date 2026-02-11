◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）２月１１日、キングアブドゥルアジーズ競馬場初の海外遠征となるサンライズジパング（牡５歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）はダートコースで単走。序盤はゆったりと入ったが、最後は気合を乗せるように手綱を動かされ、力強い動きを見せた。「今日は整える程度。やりすぎないことを一番に。結構、普段は併せ馬が多いので、戸惑