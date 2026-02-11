吐く息が白い。気温４度。凍てつく寒さの神宮外苑のブルペンで、ヤクルト・石川雅規投手は熱くなっていた。直球に変化球をまじえて約１４０球の投げ込み。「場所は違えどやるべきことは変わらないので、このキャンプをどう使うかが大事。何とか必死こいてやっています」と小さく笑って神宮での１次キャンプを締めくくった。首脳陣の方針もあり、実績のあるベテラン左腕は１軍の浦添ではなく２軍の神宮でスタートを切った。４６