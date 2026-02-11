バルセロナに所属するウルグアイ代表DFロナルド・アラウホが、自身の抱えていた精神的問題について明かした。10日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。2019年10月にトップチームデビューを飾ったアラウホはここまで公式戦通算195試合に出場し、ハンジ・フリック監督率いるチームでは第2キャプテンを務めている。今シーズンも主力としてプレーしていたが、昨年11月下旬に行われたチェルシーとのチャンピオンズリーグ