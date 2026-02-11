プロボクシング元WBO世界ミニマム級王者でWBA世界ライトフライ級7位、WBO世界同級9位の谷口将隆（32＝ワタナベ）が4月3日に東京・後楽園ホールでWBA＆WBO統一世界同級王者レネ・サンティアゴ（33＝プエルトリコ）に挑戦することが11日、発表された。約3年3カ月ぶりの世界戦が決まった谷口は都内で会見し「世界の舞台に戻ってこられてうれしい。今の4団体王者の中だとサンティアゴとやるのが一番かみ合うと個人的には思っている