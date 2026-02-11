スパーズ戦で攻めるレーカーズの八村（28）＝ロサンゼルス（NBAE・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは10日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのスパーズ戦で先発出場し、26分35秒プレーして6得点、4リバウンドだった。チームは108―136で2連敗となり、32勝21敗となった。