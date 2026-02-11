バイエルンとイングランド代表FWハリー・ケインは、契約延長に向けて前向きな話し合いを進めているようだ。10日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じた。現在32歳のケインは、2023年夏にトッテナム・ホットスパーからバイエルンに完全移籍。1年目はまさかの無冠に終わったが、2シーズン目に悲願のキャリア初となるチームタイトルを獲得した。今季は試合数を上回るペースで得点を量産。バイエルン加入後は公式戦通算129