【モデルプレス＝2026/02/11】俳優の寺田心が2月11日、神奈川県内で開催されたペットライフ シニアのそなえ特別セミナー＆「いぬとねこ 感謝の手紙コンテスト」入賞者発表イベントに出席。現在行っている愛犬への思いや、老犬ホームでの介助活動について語った。【写真】子役出身17歳俳優、介助活動の様子◆寺田心、愛犬への思い語るシニア犬に関する話題では、現在は5匹の犬を飼っているという寺田が、以前飼っていた犬について「