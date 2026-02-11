【モデルプレス＝2026/02/11】スキマスイッチの公式X（旧Twitter）が2月8日、更新された。8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）のLee Know（リノ）にメッセージを送り、話題を集めている。【写真】スキズメンバー、日本の大物アーティストの名曲をカバー◆リノ、スキマスイッチ「奏」カバーで本人が反応リノは2月1日、スキマスイッチの「奏」のカバーをYouTubeで公開。流暢な日本語で同曲を歌い上げている。そして