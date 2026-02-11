【モデルプレス＝2026/02/11】俳優の杉浦太陽が2月11日、自身のInstagramを更新。母親に贈った豪華なプレゼントを公開し、反響を呼んでいる。【写真】辻ちゃんの夫「素敵すぎる」母親の古希祝いが話題◆杉浦太陽、母親の古希を家族で祝福杉浦は「母の古希のお祝いを、家族みんなでしました」「みんなに囲まれてる姿を似顔絵にしてプレゼント」とつづり、母親を杉浦と妻でタレントの辻希美、5人の子供たちが囲んだ似顔絵の写真や、