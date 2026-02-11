中道改革連合の議員総会後、取材に応じる小川淳也氏（香川1区選出）11日午後 中道改革連合の小川淳也衆院議員（香川1区）は11日、野田、斎藤共同代表の辞任に伴う代表選挙に出馬する意向を明らかにしました。 11日午後に開かれた議員総会後、報道陣の取材に答えたものです。 小川議員は「チャレンジをさせていただく、（代表選に）出馬をさせていただく。政党を立て直すことは結果であって、あくまで社会を立て直す、そ