「あれ、リップどこ行った？」バッグの中を探してもなかなか見つからない。そんな“あるある”を経験したことはありませんか？今の時期は特に唇の乾燥が気になってリップを手放せないからこそ、サッと取り出したい……そんなプチストレスをセリアがあっさり解決してくれました。今回紹介するのは、リップクリームのキャップがそのままキーホルダーになる「キャップキーホルダー」。見た目はシンプルなのに、実用性があって地味に