NHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜午前8時）でレフカダ・ヘブンを演じる英俳優、ミュージシャンのトミー・バストウ（34）が11日、インスタグラムを更新。「『ばけばけ』が無事にクランクアップしました！」と「ばけばけ」のクランクアップを報告した。ヒロイン〓石あかり（23）とのツーショットを投稿し「キャスト・スタッフの皆さん、本当にお疲れさまでした。皆さんとご一緒できたことを心から光栄に思っていますし、本当