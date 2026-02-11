大手芸能事務所ホリプロと「週刊プレイボーイ」（集英社）の共催オーディション、「ニューヒロインPROJECT」のグランプリお披露目会見が11日、都内で行われた。グランプリに輝いたのは愛媛県出身の高校3年生、清埜きりさん（17）。3月2日発売の「週刊プレイボーイ」表紙巻頭でグラビアデビューする。女優になる夢をあきらめきれず、親に内緒で申し込んだオーディションで頂点に立った。決定時は喜びのあまり「梅干しみたいな顔で泣