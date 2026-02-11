お笑いコンビ、EXITりんたろー。（39）が10日深夜放送のフジテレビ系「EXITV」に出演。オープニングトーク「もうすぐバレンタイン」で、娘からのチョコレートについて思いを明かした。1月、妻でグラビアアイドル本郷杏奈の第2子妊娠を発表したりんたろー。は「例えば、女の子が生まれたりとかしたら、ねぇ、あるんじゃないですか、『パパ』みたいな」と切り出した。相方の兼近大樹（34）が「性別明かしてるの？今回は」と尋ねると