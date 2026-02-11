オフショア人民元の対ドルスポットレートは10日、一時1ドル＝6．90元の大台に迫った。人民元の対ドル基準値は6．9458と発表され、前日比65ベーシスポイント引き上げられた。中国国家金融・発展実験室の龐溟（パン・ミン）特任シニア研究員は、「人民元高は複数の要因が重なった結果だ。ドル指数の下落が非ドル通貨の上昇を促したことや、中国の1月の外貨準備高が412億ドル増加したことにより、クロスボーダー資金フローの安