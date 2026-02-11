2026年2月8日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、2025年における中国の経済成長の3分の1以上が、太陽光発電や電気自動車（EV）などのクリーンエネルギー技術によってけん引されたと報じた。記事は、英国のエネルギー研究機関Carbon Briefの最新報告書を引用。25年にはクリーンエネルギー技術分野の成長額が中国の国内総生産（GDP）増加分の37％を占め、クリーンエネルギー産業がなければ経済成長率は目標の5％前後