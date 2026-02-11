2月11日午前、浜松市中央区で、住宅に設置された室外機用ホースカバーを殴り破損させた疑いで、浜松市に住む男（39）が、逮捕されました。 器物損壊の疑いで逮捕されたのは、浜松市中央区に住む解体業の男です。 男は2月11日午前4時ころ浜松市中央区鴨江で、住宅に設置されたエアコンの室外機用ホースカバーを棒状の金属片で殴り破損させた疑いがもたれています。 警察によりますと、事件は住人から「