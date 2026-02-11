1月10日朝、浜松市中央区の交差点で、信号待ちをしていた車に対向車線から正面衝突し、乗っていた親子にけがをさせたひき逃げ事件で、警察は1月10日、市内に住む86歳の男をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。 ひき逃げの疑いなどで逮捕されたのは、浜松市中央区大山町に住む86歳の無職の男です。 警察によりますと男は、1月10日午前8時ごろ浜松市中央区和地町の交差点で、センターラインを越え、反対車線で信号待ちをして