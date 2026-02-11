タレント伊集院光（58）が、10日深夜放送の「伊集院光＆佐久間宣行の『勝手にテレ東批評』」（火曜深夜1時30分）に出演。正月休みに落ち込んだエピソードを語った。伊集院は「やっと愚痴が言えるぐらい落ち着いたんで、愚痴をこぼさせてもらいます」と前置きし「年明けに3連休あったんで、ここで高知でツーリング旅行しようと思って、綿密に計画を立てて。前の年の1日休みに、僕のバイク、和歌山のカミさんの実家にあったやつを和