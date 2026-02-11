日本でも騎乗経験があり、現在は南アフリカを拠点に騎乗しているフランス出身の女性騎手、ミカエル・ミシェル（30）が11日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、盗難に遭ったと投稿した。「南アフリカの皆さん、助けてください。昨晩、盗難に遭い、2人の男に車から鞍、ヘルメットなど騎手の道具を全て持って行かれました」とつづり「もし販売サイトで何か見かけたら、ぜひ教えてください」と協力を仰いだ。