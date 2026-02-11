フリーアナウンサーでタレントの神田愛花（45）が、10日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。女子校時代のルールを話した。今回のテーマは「女子校のリアル」。MCの上田晋也（55）が「神田さんの学校ではこんな独特なルールがあったとか？」と聞いた。神田は「わが校ではごあいさつは『ごきげんよう』でした。朝、すれ違う時も、さよなら、も全部『ごきげんよう』」と話した。さらに「教頭