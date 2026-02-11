衆院選で大敗を喫した中道改革連合の議員総会が１１日、都内の党本部で行われた。共同代表を務める野田佳彦氏と斉藤鉄夫氏がそろって辞任を表明。１３日に代表選を行うことが決まった。野田氏は冒頭、「何万回、頭を下げても、どんな言葉を使っても詫びようがない。その結果の責任をとりまして党代表を辞任をさせていただく」と表明した。「辞任をして責任をとったことにはならないが、先発して火だるまになったピッチャーが残