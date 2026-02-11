大手芸能事務所ホリプロ×集英社「週刊プレイボーイ」のオーディション「ニューヒロインＰＲＯＪＥＣＴ」のグランプリ発表記者会見が１１日、都内で開催され、グランプリに輝いた清埜きり（せいのきり＝１７）が登場した。清埜は愛媛県出身の高校３年生。「歯科衛生士の専門学校に行く予定だったけど、このオーディション一本でやるんだって気持ちで受けた」そうで、自分磨きに大奮闘。「ちょっとふっくらしていたので、今